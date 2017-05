Pandagekte barst los in Rhenen: kan Ouwehands de verkeersdrukte aan?

RHENEN - Heel Nederland keek reikhalzend naar ze uit: de twee reuzenpanda's die in april vanuit China naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen werden gebracht. Komend pinksterweekend zijn de dieren voor het eerst te zien voor het grote publiek. Hoewel er geen kaartje meer te krijgen is, verwacht directeur Robert de Lange geen verkeerschaos op onder meer de Gelderse wegen naar het park. 'Er komen maximaal 10.000 bezoekers per dag. Er zijn evenementen die veel groter zijn.'

Deze dinsdag mogen de panda's voor het eerst naar buiten voor de feestelijke opening van Pandasia, het gloednieuwe verblijf van de dieren. Zo'n 600 genodigden zullen daarbij aanwezig zijn. Vanaf woensdag is het de beurt aan het publiek.

'We beginnen eerst met de abonnementhouders en vanaf het pinksterweekend kan iedereen naar de panda's komen kijken. We hopen dat de mensen net zo enthousiast zijn als wij', lacht De Lange.

Het nieuwe pandaverblijf in Ouwehands Dierenpark. Foto: ANP

Online reserveren

De directeur legt uit dat er een online reserveringssysteem is ontwikkeld om de drukte goed te reguleren. 'We zijn het enige attractiepark in Nederland dat zo werkt. We hebben gezien hoe populair de reuzenpanda's zijn en we willen dat uiteraard goed regelen. Vandaar dit reserveringssysteem met maximale aantallen.'

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Robert de Lange:

De directeur benadrukt dat bezoekers dus niet zomaar naar het park kunnen. 'Mensen die niet gereserveerd hebben, wordt de toegang geweigerd. In het begin zal dat even wennen zijn voor iedereen, maar uiteindelijk is het het beste. We doen dit om iedereen een mooie ervaring te geven. Die panda's zijn natuurlijk fantastisch, maar mensen moet ze ook kunnen zien.'

Alles onder controle

De Lange denkt niet dat de Gelderse wegen richting het park dichtslibben. 'Dat zal allemaal best meevallen. We hebben wel eerder drukke dagen gehad', stelt hij de omwonenden gerust.

Een van de reuzenpanda's. Foto: ANP

'Mensen komen ook van alle kanten, want we liggen redelijk centraal. Daarnaast hebben we dat reserveringssysteem, heel veel verkeersregelaars, een bebordingsplan en werken we samen met de provincie en de gemeente. Ook kunnen we mensen naar een andere parkeerplaats sturen als dat nodig is. Dus uiteindelijk komt het zeker goed', besluit de directeur.

