VIDEO: Joepie, de waterleiding is gesprongen

Foto: GinoPress

NIJKERK - Het is wel érg warm hoor, zeiden veel mensen maandag tegen elkaar. De voorspelde onweer en koelte bleven uit, waardoor we ook gisteravond nog flink zaten te puffen. In Nijkerk kwam verkoeling uit onverwachte hoek: op de Hoefslag knapte een waterleiding.

Voor kinderen uit de buurt reden om voor het slapen gaan nog even het water op te zoeken en er doorheen te rennen of te fietsen. De beelden: Het is niet duidelijk wat de oorzaak was van het springen van de waterleiding. De politie sloot de straat af om te voorkomen dat er ongelukken zouden gebeuren.