In Aalten liepen ze wél de avondvierdaagse, en het bleef droog

AALTEN - 'Van je hela-hela-hela-holala' schalt het maandagavond door Aalten. Honderden kinderen, docenten en ouders deden mee aan de eerste dag van de avondvierdaagse. Maar het zou toch onweren? Het KNMI had zelfs code geel afgegeven.

'Geen angst', zegt een vrouw kordaat. 'Als er wat komt dan gaan we gewoon snel weg.' En een ander: 'We zijn niet voor een gat te vangen. We kunnen vast zo ergens naar binnen, het is de Achterhoek hier: ons kent ons.'

De organisatie heeft net als veel andere avondvierdaagses de hele dag Buienradar in de gaten gehouden. 'We hebben ons niet laten leiden door alles en iedereen en de media', vertelt Hermien Wevers van de organisatie. 'Voor Aalten was er niks aan de hand en vanmiddag (maandag, red.) hebben we besloten om het toch door te laten gaan.'

Nog nooit zoveel deelnemers

Iedereen was vrij om zich af te melden, maar daar is niet massaal gebruik van gemaakt. Wevers: 'Eén grote groep heeft zich afgemeld, ik ga ervan uit dat we hetzelfde aantal deelnemers als vorig jaar halen.' Uiteindelijk verscheen een recordaantal deelnemers aan de start.

Ook in de rest van de provincie bleef het zo goed als droog. Uit voorzorg waren de avondvierdaagses in Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Ruurlo en Zutphen afgelast. In Eibergen werden de 10 en 15 kilometer ingekort.

