Zeeland wil bruinvissen Dolfinarium niet

HARDERWIJK - Deltapark Neeltje Jans in Zeeland wil toch geen bruinvissen uit het Dolfinarium Harderwijk opvangen.

Directeur Bert van de Hoef van Neeltje Jans zei maandag tegen Omroep Zeeland dat dit besluit is genomen naar aanleiding van bezwaren van dierenactivisten.

Volgens Van de Hoef hebben 'onder meer dierenactivistische groepen' bezwaar aangetekend tegen de vergunning die bij het Rijk is aangevraagd voor het houden van bruinvissen.

Geen zin in procedures

Daardoor bestond volgens hem de kans dat het deltapark in jarenlange procedures zou terechtkomen. 'Daar had ik geen zin in. Ik besteed mijn tijd liever aan het bedenken van leuke dingen voor de mensen die naar Deltapark Neeltje Jans komen.'

Begin april betoogden Een Dier Een Vriend en andere actiegroepen bij de ingang van het park tegen de opvang van bruinvissen.

Van het Dolfinarium in Harderwijk was maandagavond geen woordvoerder bereikbaar.

Zie ook: Geen warm welkom voor bruinvissen uit Harderwijk