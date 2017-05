Dutchbatter keerde terug naar Srebrenica: we hebben gehuild

Wim Sanders. Foto: Facebook

ARNHEM - Wim Sanders uit Groesbeek is deze dinsdag studiogast bij Rob Kleijs in het radioprogramma 'Op de koffie'. Sanders praat over zijn periode in Srebrenica waar hij was gelegerd als Dutchbatter tijdens de burgeroorlog in Bosnië en Herzegovina.

Op 11 juli 1995 werd de Bosnische stad Srebrenica ingenomen door Bosnische Serviërs. Daarna werden meer dan 7000 moslimmannen en -jongens afgevoerd, de dood in. 'We waren machteloos' 'We moesten de stad beschermen, maar waren machteloos', zegt Sanders die samen met vier Dutchbatmaten net terug is van een bezoek aan Srebrenica. Aanvankelijk werden hij en de andere Dutchbatters beschouwd als de boemannen, maar die beeldvorming is gekanteld, zegt de Groesbeker. 'We konden niets beginnen tegen de deportatie en dat weet men hier en daar nu ook.' Gehuild tijdens kranslegging Sanders was in Srebrenica plaatsvervangend pelotonscommandant. Bij zijn terugkeer naar de voormalige compound deze maand sprak hij met weduwen van de weggevoerde moslims. 'Ook deze vrouwen hebben gezegd dat we er niets aan konden doen.' Waar de Dutchbatters waren gelegerd is nu een museum. Sanders: 'Tegenover de compound is nu een erebegraafplaats met 6800 graven. We hebben er een krans gelegd en gehuild.' 'Niets uit het blote hoofd' In de vele jaren na Srebrenica heeft de oud-Dutchbatter uit Groesbeek problemen gehad. Sommige gaan nooit meer weg. 'Ik heb concentratieproblemen en last van geheugenverlies. "Dat heb ik je al gezegd", zegt mijn vrouw geregeld. En als ik in mijn huidige functie bij Defensie, want ik werk er nog steeds, een toespraak moet houden, dan schrijf ik mijn tekst op. Uit mijn blote hoofd lukt dat niet meer.'

Dinsdagmiddag op Radio Gelderland tussen 12.00 en 13.00 uur op Radio Gelderland: Op de koffie met Wim Sanders