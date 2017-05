Oud-voorzitter Van Delft haalt uit naar NEC: 'Ze hebben het verprutst'

NIJMEGEN - Hans van Delft is des duivels. De oud-voorzitter van NEC haalt hard uit. 'Deze leiding mist de capaciteiten om de club te runnen. En iedereen wil maar belangrijk zijn.'

Van Delft was bijna tien jaar (tussen 1997 en 2006) een charismatisch voorzitter van NEC. Onder zijn bewind bereikte NEC in 2002 Europees voetbal. Hij is nog steeds geliefd bij veel fans. Liefkozend noemden ze hem de 'Grote Dikke Leider.' Van Delft: 'Ik kwam zondag na de degradatie langs supporters toen ik naar huis ging. Dan blijf ik staan en maak een praatje. Want daar zitten emoties. Je moet je smoel laten zien. Mensen hebben houvast nodig.'

Geld in de club

Bij zijn afscheid als voorzitter werd hij benoemd tot erevoorzitter. Ook werd hij door burgemeester Guusje ter Horst onderscheiden met de 'Zilveren erepenning', het ereburgerschap van Nijmegen. De markante Van Delft, een zeer succesvol zakenman, investeerde jarenlang in zijn grote liefde. 'Het geld kunnen ze mij nooit meer terugbetalen, maar dat is ook niet mijn eerste optie.'

Schoon schip

In 2015 aanvaardde de bijna 71-jarige Nijmegenaar een rol als adviseur bij NEC. Al jaren opereert hij op de achtergrond, maar nu voelt Van Delft toch de behoefte zijn verhaal te doen. Hij wil duidelijk iets los maken nu zijn NEC opnieuw diep is weggezakt. De tweede degradatie in drie jaar doet hem pijn. Het gevoerde beleid kwalificeert hij zelfs als 'desastreus.' Van Delft zou wensen dat er schoon schip wordt gemaakt. 'De komende twee jaar alles weer opbouwen. En niet met geld smijten. Met mensen die er echt voor willen gaan. Er zijn wel wat schoonmaakbedrijven nodig.'

Van Ingen onervaren

Van Delft oordeelt hard. Ook over de huidige directeur Bart van Ingen. 'Ze hebben het gewoon verprutst. En dan doel ik misschien nog wel meer op de Raad van Commissarissen dan op Bart van Ingen (directeur, RvdM). Hoe haal je het in godsnaam in je hoofd om technische zaken, financiën, commercie en algemene zaken in één functie te stoppen? Niemand doet dat in de eredivisie. Van Ingen is geen verkeerde gozer, maar hij is nog onervaren en heeft af en toe een baas nodig die hem op zijn flikker geeft. Het is ook raar dat hij zelf denkt dat hij dit allemaal kan.'

Adviezen genegeerd

Van Delft vindt de leiding niet capabel. Hij pleit voor een nieuwe opbouw van de club. 'De leiding heeft niet de capaciteiten om NEC te runnen. Er is geen visie. Wat er nu is gebeurd, hebben zij veroorzaakt. NEC is al jaren zo'n lachertje. Die mensen moeten nu hun conclusies trekken, want deze degradatie schept verantwoording', aldus Van Delft die ook gefrustreerd is dat niemand blijkbaar op zijn adviezen zit te wachten. 'Ze hebben ze twee jaar lang allemaal genegeerd. Ik wil altijd helpen, maar heb nooit iets van de clubleiding gehoord. Dat zet me nu zelf ook aan het denken.'

Geen dialoog

NEC besteedde de afgelopen jaren veel taken uit. Zo had het adviesbureau Futuralis in Cuijk een belangrijke stem in de in- en verkoop van spelers en werd onder meer ook de commercie uit handen gegeven. Volgens NEC destijds noodzakelijk vanwege bezuinigingen. 'Saneren doe je een paar maanden, maar niet drie jaar', stelt zakenman Van Delft.

'De interne dialoog bestaat niet meer bij NEC. Dat is dodelijk, want de binding met je mensen is zo belangrijk. Er is nu behoefte aan echt voetbalverstand in de organisatie. Maar iedereen wil maar belangrijk zijn. Het is een aaneenschakeling van mensen die geen visie hebben.'

Echte voetbaldieren

Van Delft, die nog altijd geldt als een invloedrijk investeerder bij NEC, is op stoom. 'In mijn tijd had je Sije Visser, een echt voetbaldier. En Leen Looijen, met wie ik nog steeds veel om ga. Ik wist als voorzitter dat zij die kennis hadden. Korte lijnen. Nu praten er bij wijze van 88 man mee in het technisch hart over spelers. Je moet zorgen dat je goede mensen met bezieling om je heen hebt. Maar als je hun aanwezigheid negeert, maak je je bestuurlijk compleet lam.'

Medeverantwoordelijk

De problemen bij NEC zitten volgens Van Delft diep en gaan hem aan zijn hart. Niet voor niets kampt de ex-preses al jaren met gezondheidsproblemen. 'Ik had deze degradatie niet verwacht. Maar de oorzaken zitten dieper dan alleen de laatste wedstrijden. Ik zit er echt mee in mijn maag, de zorgen zijn erg groot. En ja, ik voel me zelf medeverantwoordelijk. Ik heb mensen benoemd en dat is ook mijn fout geweest.'

Marcel Boekhoorn

En dan is er nog Marcel Boekhoorn, de puissant rijke zakenman uit Bennekom. De machtige geldschieter van NEC op de achtergrond, die onlangs groot in het nieuws kwam vanwege de panda's die hij naar zijn dierenpark in Rhenen haalde. NEC is echter zijn grote allergrootste liefde en net als Van Delft zal hij de club nooit los laten. Boekhoorn pompte van alle investeerders met afstand het meeste geld in NEC.

Andere besluiten nodig

Van Delft heeft ook hier een duidelijke mening. 'Marcel moet stelling nemen. Hij is zo verschrikkelijk belangrijk, maar het helpt niet steeds meer geld aan te vullen. Het is lovend, alleen zijn er nu andere besluiten nodig. Een gebrek aan geld is namelijk minder erg dan geen visie hebben. Binnenkort zullen we elkaar onder vier ogen nog wel spreken.'