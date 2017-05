John Lammers weg bij Vitesse

ARNHEM - John Lammers stopt na 3,5 jaar als trainer van Jong Vitesse. Hij kwam met de Arnhemse club niet tot een akkoord over een nieuwe verbintenis.

Het beloftenteam degradeerde eerder deze maand uit de Tweede Divisie. Lammers zei daarna dat hij wel eisen stelde aan een langer verblijf bij Vitesse.

'Ik wil niet nog een jaar zoals het nu is gegaan', zei Lammers. Hij refereerde onder andere aan het feit dat hij afgelopen seizoen meer dan 50 spelers uit verschillende (jeugd)elftallen gebruikte. 'De Tweede Divisie is een serieuze competitie en dat is de Derde Divisie ook. Dan heb je een breed elftal nodig, zodat je kunt trainen op automatismen.'

Ook ergerde Lammers zich aan de instelling van diverse spelers.

