'Terecht geen vergunning Oktoberfest in Arnhem'

ARNHEM - Burgemeester Boele Staal van Arnhem heeft in oktober vorig jaar terecht een vergunning geweigerd voor een Oktoberfest op het evenemententerrein Stadsblokken aan de Rijn. Dat oordeelt de Algemene Bezwaarschriftencommissie van Arnhem. De twijfels die Staal had waren terecht, aldus de commissie.

Staal besloot het evenement te verbieden, omdat eenzelfde feest in Alkmaar een jaar eerder uit de hand liep.

Serveersters betast

De bediening tijdens het feest was onderbezet, zo valt te lezen op website Alkmaar Centraal. Het bier was snel helemaal op en een aantal serveersters ging vroegtijdig naar huis. Ze voelden zich niet meer veilig, nadat ze door bezoekers waren betast. Twee serveersters meldden zich bij de plaatselijke politie.

Aanvankelijk zou in Alkmaar het Oktoberfest in 2015 drie dagen duren. Organisator Poland besloot, aldus Alkmaar Centraal, door een tegenvallende kaartverkoop het feest op één dag te laten plaatsvinden. Vele bezoekers die op de dag dat het feest wel zou doorgaan niet konden komen, eisten hun geld terug. Volgens de Alkmaarse site kon dat niet omdat Poland het geld al in het feest had gestoken.

Staal kwam al dit alles ter ore en kreeg grote twijfels bij het handhaven van de openbare orde in zijn eigen stad. De kersverse waarnemer na het wegvallen van zijn collega Herman Kaiser oordeelde dat organisator Dennis Poland geen vergunning mocht hebben voor het Oktoberfest op Stadsblokken. De Algemene Bezwaarschriftencommissie geeft hem daarin gelijk.

Organisator Poland: niks te melden

Polands reactie op het advies van de Algemene Bezwaarschriftencommissie van Arnhem is kort: 'Wij (hij en zijn advocaat, red.) hebben vrijdag pas bericht gehad, dus alles moet nog bestudeerd worden. Tot op heden heb ik nog niks te melden.'

Of gedupeerden van het Oktoberfest in Arnhem die al een kaartje hadden gekocht een compensatie krijgen, is onduidelijk. Poland zei eerder mensen terug te willen betalen. 'Ik ga daar alles aan doen, maar we willen eerst ons gelijk halen', liet hij toen weten.

