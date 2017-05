Moeder doet aangifte tegen ex-beheerders Thomashuis Tiel

TIEL - Mirjan van Dee gaat aangifte doen van fraude tegen de voormalige leiding van het Thomashuis in Tiel. Haar zoon Jeroen krijgt daar verzorging. In de Thomashuizen krijgen mensen met een meervoudige handicap verzorging.

De huizen worden gerund door zelfstandige ondernemers, die worden betaald vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB) van de cliënten. Vorige week onthulde het tv-programma EenVandaag dat er in het Thomashuis in Tiel sprake zou zijn van misstanden. Geld bestemd voor de dagbesteding zou voor het grootste deel daar niet voor worden gebruikt. Cliënten zouden verwaarloost zijn en er wordt gesproken over het gebruik van geweld door de voormalig zorgonderneemster. Het echtpaar is inmiddels op non actief gesteld. Ze zijn in Tiel vervangen door een interim echtpaar.

Tonnen aan PGB geld niet goed besteed.

Volgens Mirjan van Dee is er voor tonnen aan PGB geld door het zorg-echtpaar in eigen zak gestoken. 'Ze zijn nu miljonair', zegt ze. Na een gesprek met de Tielse wethouder Henk Driessen trok ze de conclusie dat ze aangifte gaat doen. Ze heeft - naar eigen zeggen - dinsdag een afspraak bij de politie. Volgens van Dee gaat het in meerdere Thomashuizen elders in het land ook niet goed.

Kamervragen

De SP gaat Kamervragen stellen over de kwestie en dinsdag wordt duidelijk of er ook een debat komt. De wethouder heeft de inspectie om een onderzoek gevraagd naar het Thomashuis in Tiel en dat onderzoek loopt inmiddels.