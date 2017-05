Donor en wensmoeder willen 5000 spermadonaties tegen het licht houden

ARNHEM - Een spermadonor en wensmoeder willen weten hoeveel kinderen uit zijn gedoneerde zaad zijn geboren. Om daar achter te komen willen ze 5000 dossiers van het Rijnstateziekenhuis laten onderzoeken.

Het ziekenhuis en de eisers troffen elkaar maandag in de rechtbank in Arnhem. In een civiele procedure eisten zij dat twee deskundigen de dossiers van het Rijnstate doorlopen op zoek naar de gecodeerde schuilnaam van de donor.

Volgens de eisers gaf het ziekenhuis ze verschillende documenten waaruit mogelijk blijkt dat hij liefst 47 kinderen heeft verwekt. Volgens Rijnstate zijn het er 37. Volgens de richtlijnen is 25 het maximum. Het ziekenhuis heeft eerder al excuses aangeboden dat het registratiesysteem niet op orde was.

De donor zou mogelijk ook onbedoeld anoniem hebben gedoneerd. Daarnaast is hij bang dat zijn zaad ook in Duitsland is gebruikt. 'Het is onbestaanbaar als mijn donatie als anoniem donorzaad is gebruikt.'

Angst voor inteelt

De wensmoeder is vooral boos dat haar kinderen nu mogelijk veel meer halfbroers en - zussen hebben dan ze had verwacht. Zij is bang dat haar kinderen nu bij elke serieuze relatie eerst een DNA-test moeten laten doen, om inteelt te voorkomen.

De advocaat van de eisers noemt het bijzonder dat een van de grootste fertiliteitscentra van Nederland blijkbaar honderden kinderen verwekt zonder zich bewust te zijn van de sociale gevolgen. Hij wijst erop dat de donorvader nu zijn tijd over veel meer kinderen moet verdelen.

Rijnstate: eigen onderzoek afdoende

De advocaat van het Rijnstate wijst de vorderingen van de hand. Hun eigen onderzoeken zouden afdoende zijn, daarnaast zouden de kosten om zoveel dossiers na te lopen niet in verhouding staan tot de belangen van de eisers. De juriste van het ziekenhuis wil wel nogmaals laten weten dat zij het heel vervelend vindt voor de eisers.

De rechter doet over twee weken uitspraak.

