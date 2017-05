Visbroeders Aard en Peter: 'Geen universiteit nodig voor succes'

ARNHEM - De ééneiige tweeling Aard en Peter Lagerwerf (23), beter bekend als De Visbroeders uit Nijkerk, hebben een grote deal gesloten met twee supermarktketens. Binnenkort worden hun visproducten ook in de supermarkt verkocht. De boodschap van de tweeling is: ook als je van een school voor moeilijk lerende kinderen komt, kun je succesvol zijn.

Op hun 19e begonnen Aard en Peter voor zichzelf met een viswagen. 'We hebben onze auto verkocht en al ons geld in de viswagen gestopt. Daar stonden we. Met 0 klanten en 0 cent', vertelt Aard maandag op Radio Gelderland.

Inmiddels timmert het duo, dat is opgegroeid in een palingrokerij in Harderwijk, flink aan de weg. Ze worden zelfs genoemd als de 'nieuwe Mattie en Wietze', dj's bij het radiostation Q Music.

Visbroeders presenteren het haringlied

De jonge ondernemers trokken al snel de aandacht met het zingen van zelfbedachte visliederen. Zoals het kibbelinglied en 'Begin de dag met een visje' (ruim 150.000 keer bekeken op YouTube) en scoren daarmee op hun social mediakanalen, zoals YouTube en Facebook. Bij Radio Gelderland presenteerden zij maandag hun nieuwste nummer: het haringlied.

Binnenkort ligt hun vis ook in de supermarkt. 'Als we vrij zijn, doen wij de boodschappen. De vis in de supermarkt, vinden wij verschrikkelijk. We hebben supermarktketens aangeschreven en hen onze vis laten proeven.'

Een voorbeeld voor moeilijk lerende kinderen

De tweelingbroers willen een voorbeeld zijn voor moeilijk lerende kinderen. 'Je hoeft geen universiteit te doen om succesvol te doen. Blijft in jezelf geloven', is hun boodschap.

Aard en Peter blijven vis verkopen in de viswagen

Ondanks hun groeiend succes, blijven Aard en Peter dagelijks met hun viskar vis verkopen. Op woensdag staan ze in Kerkdriel en op vrijdag op het Dorpsplein in Haaften.