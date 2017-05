'Ontvoerders dreigden Doornspijker in brand te steken'

NUNSPEET - Hoogoplopende ruzie op de drugsmarkt was eind vorig jaar de vermoedelijke reden voor de gewelddadige en opzienbarende ontvoering van een man (53) uit Doornspijk. Dat meldt persbureau ANP. Donderdag moeten drie verdachten voor de rechter verschijnen, in een zogenoemde pro-formazitting.

De man kreeg ruzie met een groep beruchte woonwagenbewoners omdat hij opereerde op hun werkterrein, blijkt uit de beschuldigingen tegen in totaal zeven verdachten.

Toevallig gefilmd

De ontvoering kreeg begin december veel aandacht. Die werd namelijk toevallig gefilmd. Op beelden was te zien hoe het slachtoffer in Nunspeet werd klemgereden en door gemaskerde mannen uit zijn Mercedes werd gehaald.

Uren later kwam de Doornspijker op vrije voeten. In het Brabantse Drunen werd hij vrijgelaten.

'Daders dreigden dochter op te zoeken'

Het ANP meldt verder dat uit de beschuldigingen tegen zeven verdachten die in februari werden aangehouden, blijkt dat de man tijdens zijn ontvoering ernstig is bedreigd. De daders hebben hem geslagen, gekneveld en ze dreigden hem in brand te steken. Ze dreigden bovendien om zijn dochter op te zoeken als hij naar de politie zou stappen.

De politie ging bij het onderzoek naar de zaak uit van een gerichte actie tegen de man. Volgens zijn vrouw was echter sprake van een vergissing.

