Acties tegen 'verjuffing' leveren steeds meer meesters op

DOETINCHEM - Meesters die een 'juffenschool' overnemen, mannelijke studenten die vertroeteld worden op de Pabo (Pedagogische academie basisonderwijs). Het lijkt er voorzichtig op dat de acties om meer meesters in Gelderland voor de klas te krijgen, helpen. Het aantal aanmeldingen voor de opleiding tot leerkracht in het basisonderwijs stijgt of stabiliseert en dat is een kentering.

Meesters zijn schaars

Vroeger was de hoofdmeester een man, de leerkracht van de vijfde en zesde klas ook. De kleuters, die waren voor de juf. Maar zo is het al lang niet meer. Scholen met meesters zijn schaars. In onze provincie hebben 155 basisscholen geen enkele meester meer voor de klas. Zelfs de directeur is tegenwoordig vaak van het vrouwelijke geslacht.

'Verjuffing'

Gelderland heeft zo'n 155 basisscholen waar alleen juffen werken (foto: Omroep Gelderland)

Het afgelopen jaar is er veel actie gevoerd om deze zogenoemde verjuffing tegen te gaan. Meesters bundelden hun krachten in de actiegroep 'Arnhem overmeestert'. Daar is nu ook een nieuwe groep 'Achterhoek overmeestert' bijgekomen. Meesters die zelf vertellen hoe leuk hun vak is met als doel anderen te enthousiasmeren.

De aandacht voor het vak lijkt nu voorzichtig vruchten af te werpen. Na jaren van dalende cijfers neemt het aantal mannelijke studenten op de Pabo's in Gelderland toe. Tot nu toe schreven zich aanzienlijk meer jongens in voor de opleiding. Op de Pabo in Doetinchem is inmiddels zo'n 35% van de studenten man. In Arnhem/Nijmegen zo rond de 22%. En dat is boven het landelijke gemiddelde; een kleine stijging, na jaren van dalingen.

Voldoening

Tom Giezen is één van die Pabo-studenten. Hij wilde eigenlijk sportleraar worden, maar een gebroken been gooide roet in het eten. 'Ik ging verder kijken en ontdekte het onderwijs. Het is zo ontzettend leuk om met kinderen te werken. Het geeft zoveel voldoening als ze met een door mij bedachte opdracht aan het werk gaan en naderhand ook nog begrijpen waarom ze iets doen.'

Gekoppeld aan meester

Tom Giezen geeft les aan groep 8 (Foto: Omroep Gelderland)

Giezen is door de Pabo Iselinge in Doetinchem gekoppeld aan een mannelijke leerkracht, meester Martijn Beumer, van basisschool De Hogenkamp in Doetinchem. En dat is niet voor niks. Elise Veenhuis van de Pabo: 'Mannen en vrouwen werken anders, mannelijke studenten hebben een voorbeeld nodig. Dat geeft energie'.

Tom: 'Ik evalueer bijvoorbeeld mijn lessen met Martijn tussendoor. Hij is direct, zodat ik meteen lering kan trekken. Ik heb ook wel juffen als mentor gehad. Mijn ervaring is dat die eindeloos willen reflecteren. Hoe vind je dat je dit hebt gedaan, hoe vind je dat dat ging, wat zijn je kluspunten...Om moe van te worden.' Martijn Beumer bevestigt dat beeld. 'Meer mannen zou leuk zijn, het is af en toe zo'n kippenhok hier.'

'Een mix is nodig'

Volgens Veenhuis maakt het voor kinderen weinig uit of ze les krijgen van een juf of een meester. Maar voor de sfeer en de kwaliteit van het onderwijs is een mix nodig. 'Mannen en vrouwen in een team zorgen voor meer balans. Beide hebben we nodig. Mannen zijn directer, vrouwen dwalen sneller af. Mannen kunnen vrouwen weer bij de les houden, wat ook weer positief is voor de werkdruk.'

Eline Veenhuis: 'We kunnen alle mannen goed gebruiken!' (Foto Omroep Gelderland)

De kleine stijging nu, betekent nog niet dat de Pabo's op hun lauweren kunnen gaan rusten. Het blijkt lastig om mannelijke studenten vast te houden. Een te groot deel haakt gedurende de opleiding af. 'Jongens vragen een andere begeleiding. Ze vinden het bijvoorbeeld lastig om te plannen. Allemaal zaken waarbij we ze kunnen helpen', aldus Veenhuis. Een andere aanpak dus voor jongens, maar volgens Veenhuis levert dat nog altijd onvoldoende op. 'Mannen die nu niet in het onderwijs werken, maar dat wel willen? Graag, allemaal melden. We kunnen ze goed gebruiken.'

Tom heeft meester Martijn Beumer van de Hogenkamp in Doetinchem als mentor. 'Mannen zijn veel directer' (Foto: Omroep Gelderland)

