Avondvierdaagses afgelast: vrees voor onweer

Foto: Omroep Gelderland (Archief)

NUNSPEET - De avondvierdaagses in Harderwijk, Ermelo en Nunspeet zijn voor maandagavond afgelast. Ook in Ruurlo en Zutphen wordt niet gelopen. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege mogelijk onweer en de Wandelbond raadde eerder op de dag af om te gaan lopen. Dat advies werd later weer ingetrokken.

De avondvierdaagse in Nunspeet wordt ingeperkt tot drie dagen. Dat heeft te maken met de intocht op donderdag, die volgens een woordvoerder van de organisatie 'heilig is'. 'Daar is het college van burgemeester en wethouders bij en dat heeft tussen vergaderingen door precies een half uur voor de intocht.' In Ermelo hadden al zes scholen aangegeven niet mee te zullen lopen. Na overleg met het KNMI werd daarna besloten helemaal niet te starten. De organisatie in Winterswijk wacht tot het laatste moment met een besluit. 'Wij hebben maandagavond alleen de 15 kilometerwandelaars en dat is maar een klein groepje volwassenen', aldus een woordvoerster van de Winterswijkse avondvierdaagse. In Aalten gaat de wandelmars gewoon door. De lokale weerberichten zien er volgens de organisatie goed uit.