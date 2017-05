Onrust na degradatie NEC: Bruls verwacht meer aanhoudingen

NIJMEGEN - De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls verwacht dat er nog meer mensen worden aangehouden vanwege het tumult na de wedstrijd NEC - NAC Breda.

Volgens Bruls zijn er veel camerabeelden van een groep agressieve supporters. Die gooiden met takken en stenen naar de supportersbussen van NAC. Ook schopten en sloegen ze journalisten. Vanwege het geweld moest een deel van het publiek langer in het stadion blijven. Uiteindelijk zijn er vijf supporters aangehouden.

Kleine groep raddraaiers

Bruls betreurt het dat er nog steeds supporters zijn die zich na zo'n verloren wedstrijd misdragen, maar hij benadrukt dat het om een kleine groep raddraaiers gaat. 'Ook gisteren zijn er weer dingen gebeurd die niet kunnen en niet goed zijn, maar als ik het vergelijk met de relachtige sferen die we drie jaar geleden hadden, kan ik iedereen bij de club, de politie, maar ook het grote merendeel van de supporters een geweldig compliment maken voor het gedrag dat ze hebben laten zien.'

Luister het radio-interview met Bruls terug:

Rustig in de binnenstad

Volgens de burgemeester was het na de wedstrijd ook rustig in de binnenstad. 'Ik had nog zin in een frietje, dus ben ik nog even naar de snackbar gegaan, maar daar was het ook rustig', blikt hij terug.

'Die tientallen die er gisteren weer een potje van hebben gemaakt, kennen we en daar moeten we afstand van blijven nemen. En er zullen er nog wel een aantal tegen de lamp lopen. We zullen nooit meemaken dat mensen niet over de schreef gaan, maar we kunnen het wel heel erg klein houden en daar gaan we ook mee door', aldus Bruls.

De burgemeester was na afloop teleurgesteld over het verlies van NEC, maar ook moe van alle voorbereiding die erbij komt kijken. Hij had niet de illusie dat de Nijmeegse club in de eredivisie zou blijven. 'Degradatie heeft er elk moment ingezeten de afgelopen maanden. Ik proefde gisteren ook vermoeidheid en misschien zelfs een zekere gelatenheid bij velen en ook bij mezelf.'

