33 ouderen moeten verkassen: 'Ik mis m'n kamertje nu al'

HEELSUM - Een oude boom moet je niet verplanten. Maar bij mensen kun je er soms niet omheen. Voor 33 hoogbejaarde bewoners van woonzorgcentrum Het Beekdal in Heelsum is het vandaag dan ook een moeilijke dag.

'Oh, was ik maar.... bij moeder thuis geble-heven....', schalt het om 9 uur 's morgens door de tuin van het woonzorgcentrum. Van een afstandje lijkt de sfeer er lekker in te zitten. Hoe kan het ook anders: de 33 ouderen gaan een lekker dagje uit.

Het enige minpuntje voor hen is dat ze vanavond terugkomen in een andere kamer. Net als de bewoners van Het Beekdal is ook het pand verouderd. En dus moeten ze over naar een nieuwbouwflat.

Verslaggever Mattijs Smit peilde de stemming onder de ouderen:

'Blijft ontzettend spannend'

'De stress hangt al weken in de lucht,' verzucht directeur Gerrit Gerritsma. 'We hebben alles geprobeerd om de overgang zo soepel mogelijk te maken voor de bewoners. Maar het blijft natuurlijk ontzettend spannend voor ze.'

'De helft van de bewoners was vooral blij dat ze er eens een lekker dagje uit zijn. Maar de andere helft maakt zich ontzettend druk over de verhuizing.'

In tranen

'Ik wil terug naar m'n kamertje. Naar m'n eigen kamertje. Ik mis m'n kamertje nu al,' vertelt een dame met een rollator snikkend.

Dat gaat niet gebeuren. Maar er wordt wel alles aan gedaan om te zorgen dat de overgang zo min mogelijk pijn gaat doen. De verhuizers hebben foto's van alle kamertjes en proberen de spullen - voor de bewoners terugkomen van hun uitje - op precies dezelfde manier in de nieuwe kamer neer te zetten.