Bouwvakker gewond na val op bouwplaats

NIJMEGEN - Op een bouwplaats aan de Heyendaalseweg in Nijmegen is maandagochtend een bouwvakker gewond geraakt na een val.

Het ongeluk gebeurde op de bouwplaats van basisschool Brakkenstein. De man is vermoedelijk een verdieping naar beneden gevallen.

Hij werd met een hijskraan van het bouwbedrijf naar beneden gehaald en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe de bouwvakker eraan toe is.

De Inspectie SZW doet onderzoek naar het incident.