Ontsnapte wurgslang is nog niet terecht

DUIVEN - De boa constrictor die afgelopen weekeinde uit een woning in Duiven ontsnapte, is nog niet gevonden. Dat zegt een woordvoerder van de politie maandagochtend.

De wurgslang verdween in de nacht van zaterdag op zondag uit een huis aan de Vethstraat. Volgens de eigenaar is het beest ongeveer 1.10 tot 1.50 meter lang. Omwonenden hebben niets te vrezen, want deze boa constrictor is niet gevaarlijk voor mensen.

Maar niet iedereen in de buurt is daar gerust op:

Hij kan bijten

Hoewel de slang niet giftig is, kan hij wel bijten als-ie zich bedreigd voelt. De eigenaar heeft de politie verzekerd dat het beest afgelopen zaterdag nog is gevoerd. Daardoor heeft de boa constrictor ruim twee weken geen honger.

Wie het dier ziet, kan het beste de politie bellen via 0900-8844.

