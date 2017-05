Prima prestatie Hogenkamp: winst bij debuut op Roland Garros

PARIS - Tennisster Richèl Hogenkamp uit Doetinchem heeft bij haar debuut op Roland Garros gewonnen van Jelena Jankovic, de voormalig nummer 1 van de wereld.

De wedstrijd tegen de Servische was in twee sets bekeken: 6-2 7-5. De 32-jarige Jankovic is inmiddels afgezakt naar de 63e plaats op de wereldranglijst, maar dat is nog altijd 42 plaatsen hoger dan Hogenkamp.

Hogenkamp bereikte het hoofdtoernooi in Parijs via de kwalificaties. In de volgende ronde speelt ze tegen de Belgische Elise Mertens of de Australische Daria Gavrilova.