Wandelbond: laat eerste dag avondvierdaagse schieten

NIJMEGEN - De Koninklijke Wandel Bond Nederland adviseert de organisaties van avondvierdaagsen de wandeltocht op maandag niet door te laten gaan. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege mogelijk onweer en de wandelbond vindt dat iedere risico moet worden uitgesloten.

De KNWB gaat de aangesloten organisaties via de email persoonlijk benaderen om het advies over te brengen, maar volgens woordvoerder Sanders van de wandelbond is het aan de lokale organisaties zelf om te besluiten of de avondvierdaagse doorgaat of niet.

Uit een telefonische rondgang van Omroep Gelderland langs een aantal organisatoren van avondvierdaagsen blijkt, dat zijn het weer goed in de gaten houden, maar nog geen besluit hebben genomen. Een aantal organisaties doet dat halverwege de middag, maar in Winterswijk is daarvoor een speciaal meldpunt. In Aalten worden de lopers via de website en Facebook op de hoogte gehouden.

De Apeldoornse hockeyclub AMHC heeft het zekere voor het onzekere genomen en alle trainingen afgelast.

