Wat blijft er over van NEC? Leegloop dreigt

NIJMEGEN - Bij NEC dreigt een leegloop na de pijnlijke degradatie van zondag. Een groot deel van de selectie wil of kan de club verlaten.

Na de rode kaart van Mo Rayhi stonden er tien spelers op het veld, waarvan er negen een transferwens hebben. Zes van die spelers hebben overigens wel een doorlopend contract.

Doelman Joris Delle wil graag op het hoogste niveau blijven keepen. De centrale verdedigers Dario Dumic (foto) en Wojciech Golla liggen goed in de markt en willen ook niet in de eerste divisie spelen. Het grote talent Ferdi Kadioglu is pas zeventien jaar, maar staat op het lijstje van veel eredivisieclubs en kan ook op belangstelling rekenen uit het buitenland, onder meer vanuit Turkije. Ook voor Jay-Roy Grot is belangstelling, onder meer van FC Groningen en een Engelse club en volgens Forza NEC ook van het Italiaanse Fiorentina. Aanvoerder Gregor Breinburg (foto onder) aast al een jaar op een transfer en was afgelopen winterstop al bijna verkocht aan LA Galaxy.

Tot slot gaan de huurlingen terug naar hun clubs. Taiwo Awoniyi (Liverpool), Ali Messaoud (FC Vaduz) en Lorenzo Burnet (Slovan Bratislava) zijn qua salaris ook niet te betalen voor NEC in de eerste divisie. De enige van de tien die normaliter blijft, is rechtsback Michael Heinloth. Ook andere spelers zullen bij een aannemelijk bod vertrekken. Maar er komen ook spelers terug. De verhuurde spelers Sam Lundholm (Randers FC), Mihai Roman (Maccabi Petach Tikva) en Joey Sleegers (VVV) keren in de zomer terug, maar kunnen eventueel ook worden verkocht. Sleegers draaide een aardig seizoen bij de kampioen van de eerste divisie. Roman maakte zeven doelpunten en vertegenwoordigt wellicht toch nog wat transferwaarde. Het grootste probleem vormt Lundholm. De Zweedse vleugelspits kwam nauwelijks in actie voor Randers en maakte ook bij NEC geen onuitwisbare indruk.