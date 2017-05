Giro-winnaar Tom Dumoulin komt naar de Achterhoek

'S-HEERENBERG - Giro-winnaar Tom Dumoulin komt volgende maand naar de gemeente Montferland voor het NK tijdrijden en het NK op de weg. Dat meldt de organisatie op Facebook.

Dumoulin schreef zondag de Ronde van Italië op zijn naam. In de afsluitende tijdrit maakte de Limburger van Team Sunweb de achterstand van 53 seconden op de Colombiaan Nairo Quintana ruimschoots goed.

Het NK tijdrijden is op woensdag 21 juni en het Nederlands kampioenschap op de weg wordt op zaterdag 24 juni verreden. Op beide dagen is de start in 's-Heerenberg.