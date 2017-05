Kans op hagel, onweer en windstoten

ARNHEM - Wie naar buiten kijkt, ziet amper een wolkje aan de lucht, maar dat kan komende avond en nacht zomaar veranderen. Er is kans op onweer met hagel, windstoten en veel neerslag in korte tijd, meldt het KNMI.

In het begin is dat nog vooral in het westen van het land, maar in de loop van de avond en nacht komt ook Gelderland aan de beurt.

Het KNMI heeft code geel afgegeven. Die geldt van 14.00 uur vanmiddag tot morgenochtend 06.00 uur.

