Raadslid Pieter van den Burg uit Tiel overleden

TIEL - Fractievoorzitter Pieter van den Burg van de Partij van de Burgers Tiel is zondag plotseling overleden. Dat heeft de partij bekend gemaakt op Facebook. Van den Burg was tevens voorzitter van voetbalclub TEC.

Dit is de mededeling van zijn eigen politieke partij op Facebook:

Van den Burg zat vanaf 2002 tot 2007 in de gemeenteraad van Tiel voor de PvdA. In 2009 kwam hij terug in de raad met zijn eigen partij: de Partij van de Burgers.

Voetbalclub TEC heeft in verband met het overlijden van de voorzitter, de website svtec.nl op zwart gezet.

In Tiel wordt met verslagenheid gereageerd op het nieuws:

Pieter van den Burg is 58 jaar geworden.