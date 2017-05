Automobilist kruipt zonder schrammetje uit over de kop geslagen auto

ARNHEM - De automobilist die zondagmiddag op de Johan de Wittlaan in Arnhem over de kop is geslagen, is zonder schrammetje uit de auto gekropen. De man is door de politie in de boeien geslagen.

Laura van Heusden schrok van de piepende banden en de harde knal. Vanuit haar flat aan de Johan de Wittlaan zag zij de auto op de kop liggen en maakte deze foto's. Ze vermoedt dat de automobilist te hard reed en daardoor tegen het verkeerslicht is geknald.