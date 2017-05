Komst Alflen naar NEC hoogst onzeker

NIJMEGEN - Dat Rob Alflen de nieuwe trainer van NEC wordt is hoogst onzeker geworden. De 49-jarige coach is rond met NEC, maar het lijkt erop dat hij volgend jaar niet voor de groep staat.

Dat komt onder meer door geldschieters en supporters die totaal niet tevreden zijn met deze keus.

Supporters lieten op sociale media al weten dat zij het ook niet zo zien zitten met Alflen. 'Ik voorzie opnieuw een troosteloos seizoen onder deze man die nog werkelijk niets heeft gepresteerd als trainer", zo luidt één van de commentaren. De coach werd namelijk elfde met FC Utrecht, een ploeg die normaal gesproken op hogere posities mikt.

'Periode van verwerken'

Directeur Bart van Ingen wilde nog niet zeggen of Alflen nu wel of niet de nieuwe 'trainer wordt. 'Daar geef ik nu geen antwoord op. Het is nu een periode van verwerken, daarna komt er een volledig plan.'

foto: Broer van den Boom

Daarnaast is technisch manager Edwin de Kruijff na dit jaar weg bij de Nijmeegse club. De Kruijff kent Alflen goed, hij werkte al eerder met hem bij FC Utrecht. De technisch manager vindt de constructie waarin hij moest werken met een technisch hart dat voetbalbeslissingen neemt niet zo prettig werken.