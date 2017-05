Van Ingen na degradatie NEC: 'Groot drama'

NIJMEGEN - 'Hier zijn geen woorden voor. Voor iedereen die betrokken is bij NEC is dit een groot drama.' Dat zegt Bart van Ingen, algemeen directeur van NEC, net na de degradatie.

NEC verloor zondag in eigen huis met 4-1 van NAC. Daardoor is degradatie naar de Jupiler League een feit. 'Ik sta hier met de pest in mijn lijf. Het is vreselijk voor de stad, supporters en voor iedereen die voor de club werkt.'

Wat de degradatie concreet gaat betekenen voor de Nijmegenaren kan Van Ingen nog niet zeggen. 'Natuurlijk hebben we aan een plan B gewerkt, maar een garantie over arbeidsplaatsen kan ik niet geven.'

Ook over zijn eigen functioneren kan Van Ingen nog niets zeggen. 'Daar ga ik niet over. Ik ben eindverantwoordelijke en we zijn gedegradeerd. Maar ik beslis daar niet over.'