NEC-directeur twijfelt over toekomst: 'Dat is aan anderen'

NIJMEGEN - NEC-directeur Bart van Ingen weet niet of hij in de toekomst bij NEC blijft na de degradatie uit de eredivisie. 'Dat is aan anderen', zei hij na afloop.

'Ik heb geen woorden voor deze degradatie. Na de vorige keer heb ik gezegd, dit wil ik niet nog een keer meemaken. Dit is voor de hele club een groot drama. Dit is vreselijk voor de stad, de supporters en de mensen die hier werken. Ik voel de pijn zelf ook. Het wordt uithuilen en morgen bij elkaar zitten.'

NEC moet door de degradatie terug in de financiën. Maar daar is nu op geanticipeerd. 'We hebben aan een plan B gewerkt. We moeten nu terug n een begroting van 3,2 miljoen terug naar 2,0 miljoen. Dan hoeft er 'maar' 1,2 miljoen af. Maar ik geef geen garantie op arbeidsplaatsen.

Ook niet bij zichzelf. 'Ik weet niet of ik blijf, daar ga ik niet over. Ik ben wel eindverantwoordelijk voor deze degradatie. Ik beslis daar niet over, ik doe het met liefde maar ik vind wel dat NEC een volwaardig technisch directeur nodig heeft en een algemeen directeur die alleen maar de financiën doet. Maar uiteindelijk gaat de Raad van Commissarissen daar over.'

Alflen wel of niet nieuwe trainer?

Ook rest de vraag of Rob Alflen nu wel of niet de nieuwe trainer van NEC wordt. 'Daar geef ik nu geen antwoord op. Het is nu een periode van verwerken, daarna komt er een volledig plan.'