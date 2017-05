Clubman Ron de Groot: 'zeer pijnlijk, maar nacompetitie is loterij'

NIJMEGEN - Veel onduidelijkheden bij NEC na de degradatie. Wie wordt de nieuwe trainer? Wat gebeurt er met directeur Bart van Ingen?

Ron de Groot wilde niet naar de toekomst kijken na de onthutsende 4-1 nederlaag op eigen veld tegen NAC. De interim-trainer leek alles goed op de rails te hebben, maar NEC verslikte zich in de club uit Breda in de finale. 'Het is een lot uit de loterij als je in de nacompetitie komt. Je ziet de raarste uitslagen. Ik vind dat we het in Breda al hebben laten liggen.'

Pijnlijk

Emoties gierden door De Goffert toen het lot van NEC definitief was. Na drie jaar opnieuw degradatie. Een klap die keihard aankomt bij de trotse club uit Nijmegen. 'Natuurlijk, dit is zeer pijnlijk. Nee, ik ga nu niet praten over wat nu. Daar gaan we het de komende dagen wel over hebben.'

Uitgesloten

Ineens is ook onzeker of Robbie Alflen wel de nieuwe trainer wordt bij NEC. Een aantal geldschieters, die bepalend zijn bij de club, zijn tegen de komst van de Utrechter. Wel is duidelijkheid dat De Groot niet beschikbaar is om langer hoofdtrainer te zijn. Hij werkt liever op de achtergrond. 'Dat heb ik ook al zo vaak aangegeven. Ik zit daar niet op te wachten als ik ook weer zie wat er de afgelopen weken op je afkomt. Dus dat is inderdaad uitgesloten.'

Druk op directie

NEC heeft een onrustig en chaotisch seizoen achter de rug. Zo was er het snelle vertrek van technisch manager Hoekman, die overigens later terugkeerde en moest in april ook trainer Peter Hyballa het veld ruimen. Veel pijlen richten zich nu op directeur Bart van Ingen. Zijn positie lijkt niet sterk op dit moment. De komende dagen zal waarschijnlijk meer duidelijk worden in de Goffert.