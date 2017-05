NEC-fans in tranen na degradatie

NIJMEGEN - Na twee jaar op het hoogste niveau keert NEC terug in de eerste divisie. NAC Breda bleek over twee duels te sterk. En dat kwam hard aan bij de Nijmeegse fans. Sommigen waren in tranen.

'Ik vind het echt verschrikkelijk', zegt een man, die zijn tranen niet kan bedwingen. 'Fan van NEC ben je niet voor de lol. Soms doet het gewoon pijn.'

'Dit is zo onnodig', vindt een ander. 'Na die 1-1 had ik nog wel geloof in. Maar daarna werd het zo ongelooflijk slecht.'

'Heel erg. Dit is wel je clubje', vertelt een huilende vrouwelijke supporter. 'Maar ik blijf terugkomen. Volgend seizoen zit ik er weer. Supporteren voor de jongens. Dan is het maar in de Jupiler League. Maar we zijn er gewoon voor ze. Het is een zware klap. Maar het komt allemaal goed.'

