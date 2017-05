Liveblog: Grimmige sfeer bij De Goffert: mensen mogen stadion weer uit

De situatie rond 20.30 uur. Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - De sfeer buiten stadion De Goffert in Nijmegen is grimmig, na de degradatie van voetbalclub NEC. Groepen supporters verzamelen zich bij de hoofdingang en uiten hun frustratie over het verlies tegen NAC. Journalisten buiten het stadion zijn doelwit van agressie. Stadion De Goffert zat lange tijd op slot.

Boze supporters verzamelden zich direct na de wedstrijd buiten het stadion. Veel ME en politie is aanwezig. 20.27: Het stadion gaat weer open. De beveiliging vindt het veilig genoeg om de voordeur te openen, melden onze verslaggevers binnen. Buiten staat nog een groep van ongeveer 20 boze supporters. 20.13: Kijk hier de uitzending van het Gelders Nieuws van 20.00 uur terug, met onze verslaggevers live in en buiten het stadion: 20.11: De spelers van NAC zijn al wel veilig vertrokken, onderweg naar Breda om daar een feestje te vieren: 20.08: De groep woedende supporters wacht op het moment dat de spelers naar buiten komen. Die zitten voorlopig nog binnen. 20.01: Volgens verslaggever Annemieke Schakelaar gaat het om een kleine groep supporters die agressie vertoont. Ze is inmiddels binnen de hekken van het stadion. Het lijkt iets rustiger te worden rondom De Goffert. 19.53: Verslaggever Sander Maassen van den Brink zit nog in het stadion, net als veel anderen. Naar buiten gaan zit er voorlopig niet in, merkt hij: 19.50: Dit bericht krijgen de mensen te zien die nog in stadion De Goffert zijn: 19.45: Er zijn ook supporters die op een andere manier omgaan met de degradatie van hun club: 19.40: Ondertussen zit stadion De Goffert dicht. Niemand mag het stadion uit. Daarvoor is het waarschijnlijk te onveilig. 19.30: De politie houdt NEC-fans op afstand: 19.20: Wat foto's van de situatie rond 19.20 uur: 19.15: Verslaggever Leendert de Keizer over de sfeer buiten het stadion: 19.07: Volgens verslaggever Annemieke Schakelaar zijn de boze supporters agressief richting journalisten. Ze zegt dat haar camera bijna uit haar handen geslagen is. 19.05: De woede uit zich ook richting supporters van NAC. Supportersbussen zijn bekogeld met takken en stenen. De bussen worden onder begeleiding van de politie Nijmegen uit begeleid. 19.00: NEC-fans zijn het park in gegaan. Foto: Omroep Gelderland Zie ook: Teruglezen: afgang compleet in de Goffert, NEC is gedegradeerd naar de eerste divisie