Grimmige sfeer bij De Goffert: stenen en takken richting NAC-supporters

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - De sfeer buiten stadion De Goffert in Nijmegen is grimmig, na de degradatie van voetbalclub NEC. Groepen supporters verzamelen zich bij de hoofdingang en uiten hun frustratie over het verlies tegen NAC. Politie en Mobiele Eenheid staan paraat om in te grijpen.

Direct na de 2-1 achterstand in de tweede helft kwamen de eerste supporters naar buiten. Veelal ouders met kinderen, die weg wilden zijn voordat boze supporters zich zouden melden bij de hoofdingang. Nog voor het eindsignaal verzamelden zich boze NEC-fans buiten het stadion. Journalisten werden agressief benaderd. Bij het stadion is de ME met veel mensen aanwezig. Ook zijn er politiehonden. Groepen supporters zijn het park rond het stadion in gegaan. Er worden stenen en takken gegooid naar bussen met NAC-supporters. De politie begeleidt de supportersbussen Nijmegen uit. Foto: Omroep Gelderland Enkele weken geleden gebeurde iets vergelijkbaars, toen NEC verloor van concurrent Excelsior. Niemand kon toen het stadion meer uit en de sfeer was uiterst gespannen. Toenmalig NEC-trainer Peter Hyballa sprak de supporters toen na een tijdje buiten toe, waarna de situatie weer rustig werd. Zie ook: Teruglezen: afgang compleet in de Goffert, NEC is gedegradeerd naar de eerste divisie