ARNHEM - Een jongen is zondagmiddag onwel geworden bij de Rijkerswoerdse Plassen bij Arnhem. Dat meldt de politie op Twitter.

De jongen is naar het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem gebracht, maar is zondagavond thuis gekomen en maakt het goed, zo laat de politie op Twitter weten.

Het is onduidelijk of de jongen onwel is geworden in het water of aan de kant.