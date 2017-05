Ervaar hoe het is om met 50 kilometer per uur van deze grote waterglijbaan af te suizen

NIJMEGEN - Hoe is het om van de grootste waterglijbaan van Europa af te suizen? YouTuber Doran Fleuren kreeg van ons een zogenoemde GoPro-camera mee, zodat je de 200 meter lange glijbaan zelf kunt ervaren zonder nat te worden.

De waterglijbaan stond vijf dagen in Nijmegen. De steil aflopende Lindenberg, normaal een doorlopende weg, werd gebruikt als parcours. Sommigen gaan er wel tientallen keren achter elkaar vanaf. YouTuber Doran Fleuren van het YouTube-kanaal MonsterTube rent snel weer naar boven als hij voor de zoveelste keer in het bassin onderaan de glijbaan terecht is gekomen. 'Supervet!', roept hij. 'Je gaat supersteil naar beneden, het is ziek vet.'

Met opblaasband naar beneden

Gewapend met een grote opblaasband duiken kinderen, maar ook vaders en een enkele moeder de baan op om de volle 200 meter naar beneden te ervaren.

Hoe zwaarder, hoe sneller

Het eerste stuk gaat nog betrekkelijk langzaam, maar halverwege maakt de baan een knik en wordt het parcours een stuk steiler. De snelheid neemt toe: tot wel boven de 50 kilometer per uur. En hier geldt de formule: hoe meer kilo's: hoe sneller je gaat. De rit eindigt in een waterbassin, maar dan zijn de meesten hun opblaasband allang kwijtgeraakt.

Midden in de stad in badkleding

Het hele gebeuren wordt vanaf de hoge Lindenberg gevolgd door belangstellenden. Tientallen mensen staan te kijken en aan te moedigen. Vooral de ouderen peinzen er niet over om in badkleding midden in de stad de glijbaan af te gaan. Dat recht is toch voorbehouden aan kinderen.

Glijbaanpret al bijna voorbij

Maandag wordt de glijbaan weer afgebroken.