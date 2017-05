Man uit Zaltbommel vast voor dodelijk ongeluk met jetski

Foto: Bart Meesters

WELL - De man die is aangehouden na het dodelijke ongeluk op de Maas bij Well in de gemeente Maasdriel, komt uit de gemeente Zaltbommel. Dat meldt de politie. Het is een man van 26 jaar.

Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het waterongeluk dat een jongen van 14 uit Helmond zaterdag het leven kostte. De Zaltbommelnaar zit vast voor verhoor en verder onderzoek. Verder is de politie bezig met het horen van getuigen. Bovendien hebben agenten verschillende waterscooters in beslag genomen. Volgens getuigen werd de jongen zaterdagmiddag op de Maas overvaren door een jetski. De jongen zou van een boot zijn gesprongen, waarna hij werd overvaren.