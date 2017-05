Motorrijder baalt van Vitessespeler na val: 'Hij zei meteen dat het zijn schuld was'

NIJMEGEN - Een bekende voetbalspeler van Vitesse gaat nu het seizoen afgelopen is, mogelijk met een wat minder prettig gevoel met vakantie. Hij zou op 14 maart rond 21.30 uur de oorzaak zijn van een val van een motorrijder op de Waalbrug bij Lent. En doordat de voetballer volgens het slachtoffer in gebreke blijft, zoekt de motorrijder op Facebook de publiciteit.

Slachtoffer Sebastiaan Hofstra schrijft op Facebook: 'Ik passeerde het groene licht, overige auto's stonden stil, toen er vervolgens nog een grote personenauto door rood doorreed vanaf de Waalbrug. Door de noodstop ben ik gevallen en heb 1200 euro schade.'

De voetballer reed aanvankelijk door, maar keerde om, meldt Hofstra. Hij vertelt verder: 'Bij terugkomst zei hij meteen dat het zijn schuld was en dat hij het rode verkeerslicht te laat zag. Getuigen hebben mij overeind geholpen en zijn, omdat hun auto's gevaarlijk stonden, ingestapt en doorgereden.'

Verzekering weigert te betalen

Hofstra wisselde gegevens uit met de voetballer, zodat de schade een dag later zou worden afgehandeld. Maar sindsdien liggen de kaarten anders, aldus de motorrijder.

Hij schrijft: 'De speler (en zijn zaakwaarnemer) ontkennen nu alles, omdat zij weten dat er geen camera's hangen en de getuigen in alle consternatie zijn doorgereden. Hun verzekering weigert hierdoor uit te betalen.'

Via Facebook hoopt Hofstra in contact te komen met mensen die hem op 14 maart overeind hielpen of hebben gezien wat er is gebeurd.

'Doe aangifte'

Op het sociale medium is het bericht van Hofstra inmiddels meer dan 3700 keer gedeeld. Ook reageren heel veel mensen op zijn bericht. René Nijkamp uit Arnhem zegt: 'Als er verzekeringspapieren zijn ingevuld dan staat er toch wat er gebeurd is, neem ik aan. "Door rood gereden" dan valt er toch niets te ontkennen en is het een zaak tussen de maatschappijen.'

'Aangifte doen', adviseert Jeanine van Delden aan Hofstra. Maar Jan Schutte en Sabine Hemeltjen betwijfelen of de motorrijder in het gelijk wordt gesteld. 'Hij heeft je niet geraakt maak ik hier uit op, maar je bent gevallen dan zal zijn verzekering nooit betalen', reageert Schutte.

En Hemeltjen meldt: 'Je hebt geen poot om op te staan... Ik had precies hetzelfde met mijn scooter. Scooter total loss, maar omdat ik zelf reed, moest remmen en ten val kwam zonder fysiek contact met de auto die voor me langs scheurde, kon de politie niets doen en was het "mijn eigen schuld". Om een lang verhaal kort te maken, verzekeringstechnisch had je er beter bovenop kunnen klappen.'

Vitesse was zondag niet bereikbaar voor commentaar.