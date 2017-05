Teruglezen: afgang compleet in de Goffert, NEC is gedegradeerd naar de eerste divisie

NIJMEGEN - NEC degradeert naar de Jupiler League. NAC Breda won ook in De Goffert. Nu met 1-4. De emoties in Nijmegen zijn enorm.

Klik hier voor de radio-uitzending.

Een aangeslagen Gregor Breinburg wordt weggebracht

90e: Blom fluit direct af. Het is voorbij. Degradatie officieel nu.

Het is grimmig rondom De Goffert. Stewards schijnen code rood afgegeven te hebben. Mensen kunnen nu nog veilig weg.

80e: NEC weet dat het gaat degraderen. NAC kan het duel rustig uitspelen. Hopen dat het een beetje rustig blijft na afloop met de supporters in Nijmegen.

GOAL! 74e: Dessers strooit nog meer zout in de diepe wonden van NEC. Hij maakt 1-4.

fans verlaten massaal De Goffert. Het is klaar hier..

GOAL! 71e: NEC gaat degraderen. Het wordt 1-3 door Korte

66e: 'We gaan naar Arnhem toe' zingt de aanhang van NAC. Veel erger kan het niet voor NEC.

60e: Er zit te weinig lijn in het spel van de thuisploeg. Geen verrassing, geen ideeën om NAC uit elkaar te spelen.

De supporters zijn geschrokken. Het gaat niet goed met NEC. Een aantal is al huiswaarts vertrokken

54e: Rood voor Rayhi na een onbesuisde tackle van achteren. Dat kan er nog wel bij voor NEC op deze gitzwarte zondag!

GOAL! 51e: Doelpunt NAC. Weer slaat Dessers toe. NEC moet nu drie keer scoren!! Dat lijkt bijna onmogelijk...Het is 1-2

48e: Breinburg wordt afgetroefd, maar de razend gevaarlijke Dessers mist bij de tweede paal. Bal weggewerkt door Burnet. NEC komt goed weg!

46e: Bij het begin van de tweede helft is Rayhi gekomen, Groenveld eraf met waarschijnlijk een blessure.

oud-voorzitter Hans van Delft wandelt door de catacomben. Onder hem werd nog wel eens Europees voetbal bereikt.

Het is rust in Nijmegen. 1-1. NEC moet twee goals maken en NAC mag niet meer scoren.

45e: een soort van volley nog van Dumic, maar geen echt grote kans voor NEC..

Hartstochtelijk wordt er meegeleefd in de Goffert. Het kan nog natuurlijk...

41e: NEC met hart en ziel op weg naar een voorsprong. Het inbrengen van Kadioglu is goed geweest. Hij is voortdurend dreigend, zeker in combinatie met Groeneveld.

Wat een impact hebben de videoscheidsrechter in Hilversum toch tijdens deze play-offs! NEC moet er nu nog twee maken.

GOAL NEC!! 32e: Arnhemmer Breinburg scoort en brengt de spanning een beetje terug. Het is 1-1! Goed genomen penalty

31e: PENALTY NEC en weer moet er overleg komen met de videoref die in Hilversum zit.

Breinburg verzilvert de penalty (foto onder)

Overtreding van Meijers op Awonyi in de zestien. Bal gaat dus op de stip!

24e: Trainer Ron de Groot grijpt hard in. Nu al een wissel! Talent Kadioglu komt voor Bikel. Maar het moet.

15e: Veel lange ballen van NEC en opportunistisch spel. De thuisploeg krijgt mogelijkheden, maar niet meer dan dat.

9e: Awoniyi met eens schot op goal, maar de save is van Brondeel.

8e: Het NAC-vak viert al uitbundig feest. NEC moet er nu minimaal drie maken. Een verlenging gaat er sowieso niet meer komen vanmiddag in de Goffert.

Weer speelt de videoscheidsrechter een hoofdrol bij NEC - NAC

GOAL! 7e: Een drama voor NEC, want penalty voor NAC. Burnet houdt vast. De videoscheidsrechter wordt geraadpleegd, maar de bal gaat op de stip zegt scheidsrechter Blom. Cyriel Dessers scoort koeltjes: 0-1 voor NAC

1e: Meteen een kans voor Dessers na een slechte terugspeelbal

Foto onder: Zanger Ronny Ruijsdaal heeft er nog alle geloof in, vlak voor de aftrap.

16.44 Tifo-actie voor de wedstrijd. We gaan beginnen!!!

16.41 De Mascottes voor de wedstrijd

16.40 Ronnie Ruysdael treedt op, maar dat leidt nauwelijks tot enthousiasme. "Wie is dat? Bart van Ingen", vraagt een journalist.

16.39 Het stadion is zojuist uitverkocht.

16.35 De ME heeft het nog heel rustig. Bij degradatie kunnen ze niet in deze positie blijven.

16.33 Dario Dumic speet waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor NEC.

16.29 De Goffert zit nog niet helemaal vol.

16.24 Taiwo Awoniyi staat vandaag voor het eerst in de basis bij NEC onder trainer Ron de Groot. Als invaller scoorde hij al driemaal.

16.20 De gevaarlijke spits van NAC, Cyriel Dessers. Als hij weer scoort, moet NEC er drie maken.

NEC-trainer Ron de Groot wordt kritisch ondervraagd door Toine "Snif"Van Peperstraten van Fox.

16.11 De hoogste thuiszege ooit op NAC was in 2008, toen in de play-offs om Europees voetbal met 6-0 won. Dat volstaat vandaag ook om degradatie te voorkomen.

16.08 De spelers zijn inmiddels ook bezig met de warming up.

16.05 Joris Delle is als eerste op het veld, de doelman van NEC.

16.00 De vlag die straks midden op het veld komt te liggen

15.50 Eerste fans zijn binnen in het stadion

15.50 Het is bijna tropisch in Nijmegen: 29 graden

15.45 ME bij het stadion.

15.40 Het veld ligt er voortreffelijk bij

15.28 De spelers van NEC lopen door de catacomben voor een bespreking. Sommige spelers zijn enorm gespannen, anderen lachen vrolijk.

15.27 Er zijn nog kaarten verkrijgbaar.

15.25 De NEC-fans zijn er al klaar voor

15.20

De NAC-spelers arriveren bij De Goffert

15.17 Niet iedereen staat nog onvoorwaardelijk achter de club. Zanger en NEC-fan Jean Knipping uitte dat al via Facebook.

15.15 De te verwachten opstelling van NEC kent twee wijzigingen. Julian von Haacke (foto) is geschorst en Kevin Mayi gepasseerd.

Deze elf moeten het gaan doen voor de Nijmegenaren:

Delle; Heinloth, Dumic, Golla, Burnet; Bikel, Messaoud, Breinburg; Grot, Awoniyi, Groeneveld.

15.10 De laatste keer dan NAC in De Goffert tegen NEC speelde was in 2014. Toen werd het 1-1. Daarna zaten beide clubs drie jaar lang niet bij elkaar in de competitie en dat zal volgend seizoen dus ook niet zo zijn.

15.05 NEC verloor donderdag in Breda met 1-0. Dat betekent dat er in ieder geval moet worden gescoord om degradatie af te wenden. Bij 1-0 wordt het verlengen. En bij iedere andere uitslag in het voordeel van NEC moet het verschil twee doelpunten zijn om na negentig minuten door te komen.