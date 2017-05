Liveblog: degradatie of grote opluchting voor NEC?

NIJMEGEN - NEC kan vandaag degraderen of ontsnappen aan die ellende. Er moet hoe dan ook worden gewonnen thuis tegen NAC. In dit liveblog alles over deze wedstrijd.

De wedstrijd begint om 16.45 uur en is live te volgen via dit liveblog en Radio Gelderland. Klik hier voor de radio-uitzending.

16.05 Joris Delle is als eerste op het veld, de doelman van NEC.

16.00 De vlag die straks midden op het veld komt te liggen

15.50 Eerste fans zijn binnen in het stadion

15.50 Het is bijna tropisch in Nijmegen: 29 graden

15.45 ME bij het stadion.

15.40 Het veld ligt er voortreffelijk bij

15.28 De spelers van NEC lopen door de catacomben voor een bespreking. Sommige spelers zijn enorm gespannen, anderen lachen vrolijk.

15.27 Er zijn nog kaarten verkrijgbaar.

15.25 De NEC-fans zijn er al klaar voor

De NAC-spelers arriveren bij De Goffert

15.17 Niet iedereen staat nog onvoorwaardelijk achter de club. Zanger en NEC-fan Jean Knipping uitte dat al via Facebook.

15.15 De te verwachten opstelling van NEC kent twee wijzigingen. Julian von Haacke (foto) is geschorst en Kevin Mayi gepasseerd.

Deze elf moeten het gaan doen voor de Nijmegenaren:

Delle; Heinloth, Dumic, Golla, Burnet; Bikel, Messaoud, Breinburg; Grot, Awoniyi, Groeneveld.

15.10 De laatste keer dan NAC in De Goffert tegen NEC speelde was in 2014. Toen werd het 1-1. Daarna zaten beide clubs drie jaar lang niet bij elkaar in de competitie en dat zal volgend seizoen dus ook niet zo zijn.

15.05 NEC verloor donderdag in Breda met 1-0. Dat betekent dat er in ieder geval moet worden gescoord om degradatie af te wenden. Bij 1-0 wordt het verlengen. En bij iedere andere uitslag in het voordeel van NEC moet het verschil twee doelpunten zijn om na negentig minuten door te komen.