LIVE: Wedstrijd van de waarheid voor NEC, degradatie dreigt

NIJMEGEN - NEC kan vandaag degraderen of ontsnappen aan die ellende. Er moet hoe dan ook worden gewonnen thuis tegen NAC. In dit liveblog alles over deze wedstrijd.

De wedstrijd begint om 16.45 uur en is live te volgen via dit liveblog en Radio Gelderland. Klik hier voor de radio-uitzending. 16.50 Meteen een kans voor Dessers na een slechte terugspeelbal 16.41 De Mascottes voor de wedstrijd [Image:https://cdn.gld.nl/data/uploads/2017/05/592ae375dcbbd_28-05_mascottes_4032x2994.jpg" /> 16.40 Ronnie Ruysdael treedt op, maar dat leidt nauwelijks tot enthousiasme. "Wie is dat? Bart van Ingen", vraagt een journalist.