VELP - Op de Arnhemsestraatweg in Velp is een peuter ernstig gewond geraakt na een val van een balkon.

Het kind, de leeftijd is onbekend, viel zondagmiddag ongeveer vijf meter naar beneden en kwam terecht op een bordes.

Vermoedelijk is het kind aan de aandacht van zijn ouders ontsnapt. Het jonge slachtoffer is met spoed naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.