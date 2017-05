Jasper Cillessen verovert Spaanse beker

GROESBEEK - Doelman Jasper Cillessen uit Groesbeek heeft in zijn eerste jaar bij Barcelona de Spaanse beker veroverd. De Catalanen wonnen zaterdagavond met 3-1 van Deportivo Alavés.

Barcelona won de Copa del Rey voor de 29e keer en de derde keer op rij.

Cillessen is tweede doelman bij Barcelona, achter de Duitser Marc-André ter Stegen, maar in het bekertoernooi is hij wel eerste keuze.

De Groesbeker had tegen Deportivo Alavés geen antwoord op een prachtige vrije trap van Hernandez, maar zag zijn ploeggenoten Messi, Neymar en Alcácer scoren.

Het is de enige prijs van Barcelona dit seizoen. De titel ging naar Real Madrid en Juventus bleek te sterk in de kwartfinales van de Champions League.