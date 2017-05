NEC en Hoekman spreken bericht spoedoverleg tegen

NIJMEGEN - De clubleiding van NEC is vanochtend niet bijeengekomen voor spoedoverleg.

Danny Hoekman had dat laten weten. De technisch adviseur van NEC, wiens adviezen de clubleiding overigens al een tijdje negeert na kritische geluiden van Hoekman in de media, zou vandaag te gast zijn in De Tafel van Kees, een praatprogramma van Fox Sports. Presentator Kees Jansma citeerde Hoekman. "Het is een grote rommel bij NEC. De komst van Alflen is totaal verkeerd gevallen. Er is weer spoedberaad."

Een woordvoerster van de Nijmeegse club meldt dat dit niet waar is. "Er is helemaal geen spoedoverleg. En ook Hoekman zegt dat de citaten in het programma niet van hem komen. Verder wil de gewezen linksbuiten niets over de kwestie kwijt.

Mogelijk is de clubleiding wel geïrriteerd dat de aanstelling van Rob Alflen gisteren al is gemeld door alle media, terwijl NEC zijn komst pas na de cruciale wedstrijd tegen NAC wereldkundig wilde maken. Van NEC reageerde tot dusverre niemand officieel op de komst van de nieuwe trainer. Bronnen rondom de club uitten al wel hun onvrede over Alflen en ook supporters kwamen via sociale media met kritiek.

Zie ook: Fans NEC niet enthousiast over nieuwe trainer Alflen