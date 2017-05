Slang glipt uit huis in Duiven

Foto: Flickr/Erik van Roekel

DUIVEN - Uit een woning aan de Vethstraat in Duiven is in de nacht van zaterdag op zondag een slang ontsnapt. Het gaat om een boa constrictor van ongeveer 1,10 tot 1,50 meter lang.

De slang is niet giftig en ook niet gevaarlijk voor mensen. Wel kan dit exemplaar bijten als het zich bedreigd voelt. Burgers worden opgeroepen om de politie te bellen als zij het vermiste dier aantreffen. Het nummer daarvoor is 0900-8844.