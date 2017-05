Bezoek eens een begraafplaats!

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De week van de begraafplaats is begonnen. Alleen al in Gelderland houden 19 begraafplaatsen dit weekend en komende week open huis. Het thema is dit keer duurzaamheid.

Daarbij is speciaal aandacht voor kisten, grafmonumenten, urnen en catering met lokale producten. Bij duurzaamheid wordt bijvoorbeeld gelet waarvan een monument is gemaakt en hoe het groen bij een graf wordt beheerd. Ook is er aandacht voor de respectvolle omgang met klanten. De week van de begraafplaatsen wordt voor de vierde keer georganiseerd. Om 14.00 uur begint zondag op begraafplaats Moscowa in Arnhem een wandeling. Gidsen vertellen onder meer over bijzondere verhalen achter de monumenten. Tijdens de rondwandeling wordt ook een bijzonder insectenhotel geopend. Doorlopende rondleidingen zijn ook in Tiel op de Joodse begraafplaats, tussen 12.00 en 16.00 uur. Ook is er een expositie.

Deze en andere activiteiten staan op de website weekvandebegraafplaats.nl.