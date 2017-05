Knippenborg in Duitse handbalfinale beker

ZIEUWENT - Handbalster Lynn Knippenborg (25) uit Zieuwent heeft met haar club Buxterhude SV verrassend de Duitse handbalbekerfinale bereikt.

Knippenborgs ploeg was in de halve finale met 30-22 te sterk voor landskampioen SG BBM Bietigheim. Dit team gold als favoriet om de finale te halen. De Achterhoekse middenopbouwspeelster scoorde in de halve finale twee keer.

De eindstrijd om de Duitse beker is zondagmiddag. Dan treedt Buxterhude SV aan tegen TuS Metzingen dat na strafballen in de andere halve finale won van Thüringer HC.