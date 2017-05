Politie beëindigt vluchtpoging die in Nijmegen begon

Foto: Facebook/politie Landerd

ZEELAND - De politie heeft zaterdagavond in het Brabantse Zeeland bij Uden een einde gemaakt aan een vluchtpoging. Die was begonnen in Nijmegen.

De politie ging achter een bestelbus aan met daarin een vader en een kind. De moeder van het kind had beiden als vermist opgegeven. De politie kreeg bij de achtervolging hulp van de bemanning van een politiehelikopter. Uiteindelijk werd het busje klemgereden bij een grasveld. De bestuurder is aangehouden en het kind in veiligheid gebracht. Volgens de politie op Facebook hadden de ouders ruzie.