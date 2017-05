VAASSEN - Het meisje van 15 uit Vaassen dat sinds zaterdagmiddag was vermist, is terecht. Dat meldt de politie.

De tiener verdween 's middags rond 15.00 uur vanaf de Molenbeek in Vaassen.

Via Burgernet was een zoekactie in de omgeving gestart, maar die leverde aanvankelijk niets op.

De politie doet geen mededelingen over waar het meisje is gevonden en in welke toestand ze verkeerde.