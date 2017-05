Anne van 15 uit Vaassen wordt vermist

VAASSEN - De politie heeft zaterdagavond vergeefs gezocht naar de 15-jarige Anne van der Zande uit Vaassen. Het meisje verdween 's middags rond 15.00 uur vanaf de Molenbeek in Vaassen.

's Avonds was Anne nog steeds niet terecht. Bij haar verdwijning was ze gekleed in een zwarte trui met witte letters en een zwarte rok. Ze droeg witte sneakers. Anne heeft lang, donkerbruin haar.

Via Burgernet is een zoekactie in de omgeving van de Molenbeek gestart. Wie weet waar is of informatie heeft over het meisjes, wordt verzocht 112 of 0900-8844 te bellen.