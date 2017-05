Schade aan vakantiewoning na brand

Foto: ANP

HARDERWIJK - Op een camping aan de Ceintuurbaan in Harderwijk is zaterdagnacht brand uitgebroken in een vakantiewoning.

De gealarmeerde brandweer wist het vuur te doven. De schade aan de woning is aanzienlijk. Of er gewonden zijn gevallen, is niet duidelijk.