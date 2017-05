Onderzoek naar oerwoudgeluiden Vitesse - Ajax levert nog geen verdachten op

ARNHEM - Het is nog steeds niet gelukt om de Vitesse-supporters te vinden die zich schuldig hebben gemaakt aan racistische spreekkoren richting Ajax-keeper André Onana.

In februari is de aanklager betaald voetbal gestart met een onderzoek naar de oerwoudgeluiden tijdens de wedstrijd Vitesse-Ajax.

Uit een inventarisatie van het televisieprogramma Nieuwsuur blijkt dat er na verschillende incidenten in het Nederlandse profvoetbal geen daders werden berecht. Het is volgens Nieuwsuur bijna onmogelijk de bewijslast rond te krijgen tegen makers van oerwoudgeluiden in voetbalstadions.

Volgens Vitesse richt het onderzoek naar de makers van de oerwoudgeluiden zich op zes supporters. Drie maanden na het incident heeft de politie in Arnhem de betrokkenen nog niet kunnen identificeren.

